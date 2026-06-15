ЦИК ждет провокаций и диверсий в Единый день голосования - 2026

Памфилова: в ЦИК ожидают провокаций и диверсий на выборах в ЕДГ-2026. Фото:Andrew Lubimov/GLOBAL LOOK PRESS

В Центральной избирательной комиссии России признались, что ожидают на выборах в единый день голосования 2026 года провокаций и диверсий. Об этом на совещании ЦИК России с профильным комитетом Совфеда сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

По ее словам, все участники избирательного процесса смогут получать круглосуточно психологическую помощь. Кроме того, в их распоряжении также 24 часа в сутки будет информационно-справочный центр.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что победу на предварительном голосовании Единой России одержали 480 участников СВО.

В единый день голосования, который, как ожидается, пройдет 20 сентября 2026 года, запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах.