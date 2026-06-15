Трамп анонсировал грандиозный митинг в США Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп объявил о проведении масштабного патриотического митинга «Дань уважения Америке», который пройдет в Вашингтоне в День независимости, 4 июля. По словам американского лидера, это событие станет беспрецедентным по своим масштабам.

«4 июля... мы проведем самый грандиозный митинг Трампа — Дань уважения Америке... Это масштабное торжество будет посвящено народу, духу, силе, решимости и триумфам нашей страны», — написал он в соцсети.

Глава Белого дома раскрыл некоторые подробности праздничной программы. Центральной частью музыкальной программы станет уникальное выступление военных коллективов. Как подчеркнул Трамп, формат будет строго соответствовать его личным предпочтениям.

«Более 300 членов наших сильных и талантливых военных оркестров, ансамблей и церемониальных подразделений исполнят патриотические мелодии и американскую классику, а также мой плейлист (никаких тех, кто усыпляет и постоянно жалуется!)», — отметил американский лидер.

Помимо музыкальной части, гостей мероприятия ждет демонстрация военной мощи США и ключевое политическое заявление.

«Невероятные воздушные парады и авиашоу с участием наших лучших военных пилотов и техники, а также моя основная речь, которую вы не захотите пропустить», — обещает Трамп.