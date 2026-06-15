Захарова: Запад и Киев состряпали фейк об ударе по Киевско-Печерской лавре. Фото: МИД РФ

Запад и режим Владимира Зеленского быстро состряпали очередной фейк о якобы ударе ВС РФ по Киево-Печерской Лавре. Об этом в соцсетях заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, ранее в Минобороны России уже сообщили, что здание лавры было поражено ракетой американского зенитного ракетного комплекса «Патриот». Причем, просроченной.

Вместе с тем, добавила Захарова, об ударах по Старобельску, а позже - по музею обороны Севастополя никто даже не заикается.

Напомним, ранее в Минобороны России уточнили, что одной из причин некорректной работы ПВО в Киеве, которая привела к пожару в лавре, могла стать поставка Западом Киеву ракет с истекшим сроком годности.

Военкор KP.RU Дмитрий Стешин отметил, что удар ракетой по Киево-Печорской Лавре - это исполнение пророчества старца Зосимы. Оно гласит, что после этого начнется объединение Руси.