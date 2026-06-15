Путин заявил, что неоднократно обсуждал с Лукашенко создание ВСМ Москва — Минск Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин сообщил, что неоднократно обсуждал с белорусским коллегой Александром Лукашенко планы по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Минск. По его словам, белорусская сторона поддерживает реализацию данного проекта.

Ранее госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что Владимир Путин в послании Федеральному Собранию объявил приоритетом создание высокоскоростных железных дорог в России, особенно между Москвой и Минском. По его словам, это станет мощным импульсом для развития Союзного государства, расширит экономические связи и межрегиональное сотрудничество. Проект обеспечит равные права граждан на обучение, работу и оздоровление, а также углубит понимание общей истории и географии.