Продажа билетов на поезда с юга приостановлена: в РЖД назвали причину

РЖД приостановили продажу билетов на ряд поездов с юга на сентябрь из-за ремонта Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские железные дороги (РЖД) временно остановили продажу билетов на ряд поездов дальнего следования, отправляющихся с юга страны с 8 сентября. Как пояснили РИА Новости в компании, причина — ремонтные работы на инфраструктуре, из-за которых скорректируют расписание и маршруты составов.

Изменения коснутся в том числе поездов от станций Черноморского побережья и Кавминвод. В РЖД заверили, что продажи возобновятся в ближайшее время, после завершения корректировки графика.

Перевозчик принес извинения пассажирам и посоветовал включить уведомления в приложении «РЖД Пассажирам», чтобы не пропустить открытие продаж. На лето компания назначила 149 пар поездов на курорты.

Ранее KP.RU писал, что с сентября 2026 года льготные категории граждан в России получат возможность приобретать билеты на пригородные электрички с идентификацией личности через национальную биометрическую платформу «Макс».