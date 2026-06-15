Euractiv: Страны Евросоюза могут затормозить процесс вступления Украины Фото: REUTERS.

Страны Евросоюза могут затормозить процесс вступления Украины в объединение. Об этом сообщает Euractiv.

15 июня Украина и Молдова должны официально перейти к первой фазе переговоров о членстве в ЕС. Однако запуск переговорного процесса еще не означает быстрого продвижения Киева к вступлению.

Дальнейшие этапы будут зависеть от согласия всех стран Евросоюза. При этом отдельные государства смогут замедлять открытие или закрытие переговорных блоков, если у них возникнут претензии к выполнению условий.

Euractiv отмечает, что переговоры строятся вокруг так называемых кластеров. Первый из них связан с базовыми вопросами: верховенством права, демократическими институтами, правами человека и судебной реформой.

Даже после открытия этого блока Украине придется пройти длинную процедуру согласований. Поэтому европейская интеграция Киева может упереться не только в технические требования, но и в политические решения отдельных столиц ЕС.

Немногим ранее Украина отвергла идею канцлера Германии Фридриха Мерца об ограниченном членстве в Евросоюзе. В Киеве заявили, что настаивают только на полноценном вступлении в ЕС. При этом европейские чиновники признают, что быстро принять Украину в состав объединения в ближайшие годы невозможно.