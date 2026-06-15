Нарышкин: Ереван ошибется, если будет ориентироваться только на «помощь Запада». Фото: Roman Naumov/GLOBAL LOOK PRESS

Власти Армении совершат ошибку, если в своих действиях будут ориентироваться только на «какую-то помощь, поддержку Запада». Итогом этого станет осложнение ситуации внутри республики. Об этом в интервью ТАСС заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Конечно, возникнут дополнительные барьеры и затруднения в экономическом развитии страны. Но я все-таки надеюсь на то, что руководство Армении будет поступать разумно», — сказал глава ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что при вступлении Армении в ЕС под вопросом может оказаться экспорт ее сельхозпродукции в Россию. Российский лидер напомнил, что санитарные стандарты в области защиты растений, действующие в ЕАЭС, намного жестче европейских.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Российская Федерация не собирается оплачивать дорогу Армении в Евросоюз, который занимается поддержкой киевских террористов.