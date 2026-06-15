Губернатор Клычков заявил о сбитии ракеты «Фламинго» над Орлом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинскую ракету «Фламинго» сбили над территорией Орловской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков во время оперативного совещания правительства.

Ночью 15 июня в регионе уничтожили два украинских беспилотника и одну ракету. Последствий атаки не зафиксировано, жители не пострадали.

«Сбили ракету "Фламинго". Это большая ракета с большим объемом взрывчатого вещества. Спасибо нашим воздушным силам», — сказал Клычков.

Глава региона подчеркнул, что ракета представляла серьезную. Другие подробности ее уничтожения он не привел.

Немногим ранее украинский беспилотник атаковал жилой дом в Орле. В результате удара погиб один человек, еще восемь пострадали. Клычков сообщал, что дрон был начинен поражающими элементами, а жильцов поврежденной многоэтажки доставили в пункты временного размещения.