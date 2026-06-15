Безобидная привычка кусать губы оказалась опасной: врач предупредил о последствиях

Врач назвал привычку, которая может вызвать герпес и стоматит. Фото: Светлана Иванова / нейросеть

Некоторые ловят себя на том, что в моменты стресса или задумчивости невольно покусывают губы. Казалось бы, безобидная привычка, но на деле она может серьезно подорвать здоровье полости рта, рассказал хирург Александр Умнов. Об этом пишет «Газета.Ru».

«С точки зрения дерматологии, данное поведение часто приводит к микротравмам слизистой оболочки рта, что может способствовать развитию воспалительных процессов, инфекций и даже эрозий. По сути как язва во рту, которая будет проходить потом очень долго», – пояснил медик.

По словам врача, такие мелкие травмы открывают дорогу бактериям и вирусам, из-за чего обычное нервное покусывание может обернуться появлением стоматита, герпеса и других заболеваний.

Чтобы избавиться от вредной привычки, Умнов порекомендовал сначала залечить все ранки, а потом заменить ее на безопасные действия: жевать резинку без сахара или сжимать антистресс-мячик. Хорошо помогают медитация, дыхательные упражнения и новые яркие занятия – спорт, прогулки, хобби.

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