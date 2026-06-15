Прокуратура требует ужесточить наказание рэперу Моргенштерну*. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Прокуратура обратилась в Савеловский суд Москвы с требованием увеличить сумму штрафа для рэпера Алишера Моргенштерна* до 8,2 млн рублей. Ранее суд первой инстанции назначил находящемуся в розыске музыканту штраф в размере 7 млн рублей по уголовному делу о нарушении законодательства об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Назначить Моргенштерну* наказание, которое было запрошено в суде первой инстанции», — сказано в официальных документах.

Помимо увеличения штрафных санкций, представители прокуратуры просят апелляционную инстанцию ввести для музыканта трехлетний запрет на администрирование интернет-сайтов.

Защита артиста, в свою очередь, подала апелляционную жалобу. Напомним, адвокат рэпера Ильдар Исламов сообщил, что было принято решение настаивать на полном оправдании. Он также отметил, что в поданной жалобе защита указывает на процессуальные нарушения Уголовного кодекса РФ, которые, по их мнению, были допущены при вынесении первоначального приговора.

*Признан иностранным агентом в России