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НовостиВ мире15 июня 2026 11:32

«Галя, у нас отмена»: Захарова иронично отреагировала на возможное лишение Зеленского госнаграды Ордена Белого орла

Захарова иронично отреагировала на возможное лишение Зеленского награды в Польше
Вениамин ЗАХАРОВ
Захарова иронично отреагировала на возможное лишение Зеленского награды в Польше. Фото: МИД РФ

Захарова иронично отреагировала на возможное лишение Зеленского награды в Польше. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на информацию о том, что президент Польши Кароль Навроцкий дал главе киевского режима Владимиру Зеленскому несколько дней для отказа от героизации нацистов Украинской повстанческой армии* (УПА*) в стране.

«Рубрика «Галя, у нас отмена». Ой, а можно не лишать? Пусть до конца позорятся. Чтобы потом несмываемым пятном эта отметина лежала на официальной Варшаве», - написала Захарова в своем канале в Telegram.

Сообщалось, что Навроцкий дал понять Зеленскому, что может пересмотреть решение о возможном лишении его госнаграды Ордена Белого орла.

Ранее Зеленский принимал участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и присвоении одному из подразделений имя «Героев УПА*». Такое решение вызвало напряженность в отношениях двух стран на фоне неопределенного вопроса о трактовке Волынской резни.

* - организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ