«Хороший ученик Геббельса»: в МИД РФ оценили поведение главы МИД Германии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил главу МИД Германии Йоханна Вадефуля с учеником Йозефа Геббельса из-за повторяющихся обвинений в адрес Москвы по ситуации в Буче. Об этом сообщает ТАСС.

Как пояснил российский министр на пресс-конференции, Берлин продолжает тиражировать прежние тезисы без предъявления доказательств. Лавров отметил, что такое поведение напоминает методы нацистской пропаганды, назвав немецкого коллегу «хорошим учеником Геббельса».

Как писал KP.RU , в апреле официальный представитель МИД Росси Мария Захарова заявила, что Россия требует от секретариата ООН прекратить покрывательство украинской инсценировки в Буче и помочь в тщательном расследовании произошедшего. По ее словам, Москва на всех уровнях настаивает на отказе представителей ООН от неконструктивной линии.