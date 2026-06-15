Сына скандально известного экс-адвоката Пашаева обвинили в убийстве Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Эльвин Пашаев, сын бывшего адвоката Эльмана Пашаева, обвиняется в попытке мошенничества в особо крупном размере и причастности к делу об убийстве, следует из судебных материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно документам, ему вменяется покушение на совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кроме того, в одно производство с этим эпизодом объединено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), возбужденное в отношении неустановленного лица.

По делу также проходят Дмитрий Власов и Антон Прокопович. Все трое фигурантов арестованы.

По данным СМИ, расследование может быть связано с исчезновением владельца квартиры в Москве, которую незадолго до ареста, как сообщается, оформил на себя Эльман Пашаев.

Напомним, Эльман Пашаев был арестован по делу о мошенничестве. По версии следствия, он получил от Алексея Блиновского, супруга блогера Елены Блиновской, 20,1 млн рублей и 300 тысяч долларов, обещая содействие в освобождении от уголовной ответственности. Также следствие утверждает, что он мог обмануть жителя Петрозаводска, пообещав помощь в поступлении на военную службу по контракту и освобождение от уголовного преследования, получив от него около 15 млн рублей.