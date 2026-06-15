Химик рассказала, чем опасен лак для волос при частом использовании

Лак может накапливаться на коже головы. Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Длительное использование лака для волос без полноценного смывания может негативно сказаться на состоянии кожи головы и привести к неприятным последствиям. Химик Татьяна Дроганова рассказала, что подобные средства при неправильном применении способны вызывать раздражение. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Компоненты лаков для волос включают пленкообразователи, которые представляют собой синтетические или натуральные полимеры. Эти вещества создают на поверхности волос тонкую пленку, фиксируя прическу», – уточнила эксперт.

По словам специалиста, при регулярном использовании и несвоевременном смывании лак может накапливаться на коже головы, нарушая работу сальных желез. Это провоцирует зуд, раздражение и появление перхоти, особенно если средство используется ежедневно и без перерывов.

Также эксперт добавила, что частицы лака способны попадать в дыхательные пути и вызывать неприятные реакции у людей с чувствительной кожей, аллергией и астмой. Чтобы снизить риски, она рекомендует использовать средство в умеренных количествах, наносить его в проветриваемом помещении и обязательно смывать в конце дня.

Как ранее рассказала трихолог Наталия Жовтан, улучшить состояние волос можно с помощью комплексного подхода. Положительный эффект дают анализы на дефициты витаминов и микроэлементов, коррекция питания с достаточным количеством белка и витаминов группы B.