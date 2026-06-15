Жительница Иркутска пропала без вести перед важной бизнес-встречей в Улан-Удэ

32-летняя жительница Иркутска Анастасия Шуляк пропала без вести в Бурятии. Фото: предоставлено родственниками

В Бурятии разворачивается масштабная поисковая операция. Полицейские и волонтеры отряда «ЛизаАлерт» пятые сутки ищут 32-летнюю Анастасию Шуляк. Девушка бесследно исчезла в Улан-Удэ, куда приехала ради важной деловой встречи, пишет «КП-Иркутск».

Анастасия работает менеджером по продажам автозапчастей. В минувший понедельник, 8 июня, она отправилась из Иркутска в столицу Бурятии, чтобы лично решить рабочие вопросы. По предварительным данным, девушка добиралась на общественном транспорте. Где именно она остановилась, пока неизвестно, однако обычно в таких поездках Анастасия снимала посуточное жилье в районе улицы Смолина.

Первым тревогу забил старший брат Анастасии, когда ни он, ни родители не смогли до нее дозвониться. Утром в среду, 10 июня, мобильный телефон девушки отключился, и с тех пор связь с ней полностью оборвалась. Домой в Иркутск она должна была вернуться 11 июня.

Друзья и родственники уверяют, что «загулять» или импульсивно уехать она не могла, поскольку очень ответственный человек с тремя высшими образованиями и успешной карьерой. У нее исключительно крепкие отношения с семьей, и она никогда не оставляла звонки матери без ответа. Перед исчезновением девушка не публиковала никаких снимков или геолокаций в соцсетях.

Поисковики и полиция просят жителей Улан-Удэ внимательно всмотреться в фотографии пропавшей. Любая информация о ее местонахождении может помочь следствию. Приметы Анастасии Шуляк: рост 165 см, худощавое телосложение, темные волосы.