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НовостиПроисшествия15 июня 2026 12:13

Впавшую в кому из-за отравления на Бали россиянку Коростылеву не отправят в РФ

Транспортировать отравившуюся на Бали россиянку в РФ опасно для ее здоровья
Марк СОКОЛОВ
Новости из клиники пока остаются тяжелыми. Врачи говорят, что мозг Анны умирает, но близкие хотят провести еще одну КТ, чтобы подтвердить данные.

Новости из клиники пока остаются тяжелыми. Врачи говорят, что мозг Анны умирает, но близкие хотят провести еще одну КТ, чтобы подтвердить данные.

Фото: СОЦСЕТИ. Перейти в Фотобанк КП

Впавшую в кому после отравления на Бали россиянку Анну Коростылеву не будут отправлять в Россию. Транспортировка может быть опасна для ее жизни, пишет «КП-Кубань».

50-летняя жительница Сочи попала в госпиталь из-за острого отравления. Клиническая картина и часть анализов показали, что причиной мог стать некачественный алкоголь. Индонезийские врачи уже две недели борются за жизнь женщины.

Коростылева давно живет в Азии вместе со своим спутником Игорем. На Бали пара приехала в конце мая, чтобы продлить визы. 1 июня женщина купила вино в придорожном кафе и выпила несколько бокалов. Ее спутник алкоголь пить не стал.

Ночью россиянке резко стало плохо. У нее началась рвота, появилась сильная реакция на свет, а по дороге в больницу начались судороги. Затем Коростылева потеряла сознание.

Врачи подключили пациентку к ИВЛ. В крови метанол не нашли, однако подруга женщины Анна Отвагина объяснила, что он быстро выводится из организма. По ее словам, остальные анализы и состояние пациентки позволили медикам поставить диагноз «метаболический ацидоз и интоксикация метанолом».

Лечение стоит около 1,5 тысячи долларов в день. Для семьи это неподъемная сумма, поэтому пока россиянку спасают в долг. Друзья и знакомые открыли сбор. Уже удалось собрать около одного миллиона рублей, но нужно минимум два миллиона.

Мать Коростылевой живет в Сочи и собирается продать земельный участок, чтобы оплатить лечение дочери. Близкие пытаются не допустить этого и ищут другие способы собрать деньги.

«Перевести ее в государственную клинику пока нет возможности. Как и транспортировать в Россию — это может быть опасно для ее жизни. Надеемся и верим, и будем ждать хороших новостей», — рассказала Отвагина.

Новости из клиники пока остаются тяжелыми. Врачи говорят, что мозг Анны умирает, но близкие хотят провести еще одну КТ, чтобы подтвердить данные. Рядом с женщиной находится Игорь. Он взял на себя переговоры с клиникой, а родные готовятся сдать на экспертизу вино, которым могла отравиться россиянка.

Не менее тревожная история недавно произошла с туристкой из Петербурга во Вьетнаме. Девушка временно ослепла после обычного массажа ног в уличном салоне. Она рассказала, что во время процедуры неудобно села и долго терпела боль, после чего у нее начались серьезные проблемы со зрением.