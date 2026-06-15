Впавшую в кому из-за отравления на Бали россиянку Коростылеву не отправят в РФ

Новости из клиники пока остаются тяжелыми. Врачи говорят, что мозг Анны умирает, но близкие хотят провести еще одну КТ, чтобы подтвердить данные. Фото: СОЦСЕТИ. Перейти в Фотобанк КП

Впавшую в кому после отравления на Бали россиянку Анну Коростылеву не будут отправлять в Россию. Транспортировка может быть опасна для ее жизни, пишет «КП-Кубань».

50-летняя жительница Сочи попала в госпиталь из-за острого отравления. Клиническая картина и часть анализов показали, что причиной мог стать некачественный алкоголь. Индонезийские врачи уже две недели борются за жизнь женщины.

Коростылева давно живет в Азии вместе со своим спутником Игорем. На Бали пара приехала в конце мая, чтобы продлить визы. 1 июня женщина купила вино в придорожном кафе и выпила несколько бокалов. Ее спутник алкоголь пить не стал.

Ночью россиянке резко стало плохо. У нее началась рвота, появилась сильная реакция на свет, а по дороге в больницу начались судороги. Затем Коростылева потеряла сознание.

Врачи подключили пациентку к ИВЛ. В крови метанол не нашли, однако подруга женщины Анна Отвагина объяснила, что он быстро выводится из организма. По ее словам, остальные анализы и состояние пациентки позволили медикам поставить диагноз «метаболический ацидоз и интоксикация метанолом».

Лечение стоит около 1,5 тысячи долларов в день. Для семьи это неподъемная сумма, поэтому пока россиянку спасают в долг. Друзья и знакомые открыли сбор. Уже удалось собрать около одного миллиона рублей, но нужно минимум два миллиона.

Мать Коростылевой живет в Сочи и собирается продать земельный участок, чтобы оплатить лечение дочери. Близкие пытаются не допустить этого и ищут другие способы собрать деньги.

«Перевести ее в государственную клинику пока нет возможности. Как и транспортировать в Россию — это может быть опасно для ее жизни. Надеемся и верим, и будем ждать хороших новостей», — рассказала Отвагина.

Новости из клиники пока остаются тяжелыми. Врачи говорят, что мозг Анны умирает, но близкие хотят провести еще одну КТ, чтобы подтвердить данные. Рядом с женщиной находится Игорь. Он взял на себя переговоры с клиникой, а родные готовятся сдать на экспертизу вино, которым могла отравиться россиянка.

Не менее тревожная история недавно произошла с туристкой из Петербурга во Вьетнаме. Девушка временно ослепла после обычного массажа ног в уличном салоне. Она рассказала, что во время процедуры неудобно села и долго терпела боль, после чего у нее начались серьезные проблемы со зрением.