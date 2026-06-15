Лавров предостерег Зеленского от втягивания Белоруссии в конфликт РФ и Украины Фото: REUTERS.

Глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег Владимира Зеленского от попыток втянуть Белоруссию в конфликт России и Украины. По словам министра, если Запад и Киев хотят добиться такого сценария, то «мало им не покажется».

Лавров заявил, что Зеленский постоянно говорит о якобы готовящемся нападении Белоруссии на Украину и подзуживает к этому Запад. Однако подобное показывает, насколько украинский глава почувствовал свою безнаказанность и как он пытается использовать ситуацию. В первую очередь для того, чтобы показать свою «крутость».

«У нас очень четкая позиция, мы прекрасно понимаем тот подход, который президент Лукашенко излагал - Белоруссия наш союзник, но Белоруссия в войне не участвует. Если ее хотят туда втянуть, то на это Александр Григорьевич тоже уже отвечал: мало не покажется», — сказал Лавров журналистам.

Немногим ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается втягиваться в конфликт с Украиной. Он подчеркнул, что такой сценарий возможен только в случае агрессии против республики. Тогда же белорусский лидер назвал угрозы Киева в адрес Минска болтовней. По его словам, украинским солдатам не нужен еще один участок напряжения протяженностью около 1,5 тысячи километров.