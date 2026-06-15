РФ и Лаос заключили соглашение о совместной работе в сфере мирного атома

Церемония подписания договора между странами прошла в Доме правительства России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россия и Лаос договорились о совместной работе в сфере мирного атома, подписав соответствующее межправительственное соглашение. Документ был оформлен в ходе переговоров премьер-министров двух стран.

Встреча состоялась в понедельник, 15 июня. Глава российского правительства Михаил Мишустин провел переговоры со своим лаосским коллегой Сонсаем Сипхандоном. Церемония подписания документа проходила в Доме правительства РФ в присутствии обоих премьеров.

Свои подписи под соглашением поставили глава «Росатома» Алексей Лихачев и министр промышленности и торговли Лаоса Малайтхонг Коммасит.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что в начале июня на полях ПМЭФ Россия и Саудовская Аравия подписали ряд соглашений в рамках сотрудничества. Стороны успели заключить порядка 30 договоров о совместной деятельности в различных областях.