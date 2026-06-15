Суд приговорил чемпиона мира по тхэквондо Четинбага к 5,5 года за мошенничество Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Зюзинский суд Москвы приговорил чемпиона мира по тхэквондо Эмина Четинбага к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

«Четинбангу суд назначил 5 лет 6 месяцев колонии общего режима», - сообщил источник.

Также по делу вместе с ним проходил Камал Мамаев, который получил 6 лет 6 месяцев колонии. Четинбага и Мамаев признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, а также превышении должностных полномочий с применением или угрозой применения насилия.

Ранее сайт KP.RU писал, что было возбуждено уголовное дело в отношении шести участников преступной группы, в которую помимо Четинбага также входят несколько бывших сотрудников полиции.