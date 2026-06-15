Полиция Новосибирска ищет женщину, ударившую ребенка ногой по голове Фото: Ольга ЮШКОВА.

Новосибирские полицейские разыскивают женщину, которая ударила ребенка по голове ногой на детской площадке. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел 14 июня на детской площадке в Кировском районе областной столицы. На кадрах, которые гуляют в соцсетях, видно, как женщина бьет ногой по голове мальчика. Тот до этого ехал на велосипеде и сбил другого ребенка. В полиции добавили, что от законных представителей пострадавшего от женщины ребенка поступило заявление.

Ранее сообщалось, что в Рязани разыскивают 19-летнего Саида Сулайманова. Ему грозит до пяти лет тюрьмы и крупный штраф. Молодой человек, предполагает следствие, помогал мошенникам.

Также в Рязани ищут 44-летнюю Анастасию Павлову. Женщину подозревают в убийстве и похищении человека.