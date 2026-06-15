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НовостиПроисшествия15 июня 2026 12:46

Полиция Новосибирска ищет женщину, ударившую ребенка ногой по голове

В Новосибирске на детской площадке женщина ударила ребенка ногой по голове
Анастасия СУТОРМИНА
Полиция Новосибирска ищет женщину, ударившую ребенка ногой по голове

Полиция Новосибирска ищет женщину, ударившую ребенка ногой по голове

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Новосибирские полицейские разыскивают женщину, которая ударила ребенка по голове ногой на детской площадке. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел 14 июня на детской площадке в Кировском районе областной столицы. На кадрах, которые гуляют в соцсетях, видно, как женщина бьет ногой по голове мальчика. Тот до этого ехал на велосипеде и сбил другого ребенка. В полиции добавили, что от законных представителей пострадавшего от женщины ребенка поступило заявление.

Ранее сообщалось, что в Рязани разыскивают 19-летнего Саида Сулайманова. Ему грозит до пяти лет тюрьмы и крупный штраф. Молодой человек, предполагает следствие, помогал мошенникам.

Также в Рязани ищут 44-летнюю Анастасию Павлову. Женщину подозревают в убийстве и похищении человека.