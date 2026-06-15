Самолет-разведчик НАТО курсирует над Черным морем и вдоль границы с Украиной

Самолет разведки и целеуказания НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II. Фото: United States Army / commons.wikimedia.org

Самолет разведки и целеуказания НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II курсирует над Черным морем и в районе румынско-украинской границы. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

По словам собеседника агентства, нынешний маршрут отличается от тех, которые этот борт выполнял раньше. Так, ранее во время таких полетов над Черным морем самолет-разведчик в район границы Румынии и Украины не заходил.

«Самолет вылетел с аэродрома в румынской Констанце, после чего совершил круг над нейтральными водами Черного моря с запада на восток и обратно, а затем — сделал разворот в районе румыно-украинской границы и вновь полетел в сторону акватории», — сказал источник.

Источник также подчеркнул, что Bombardier Challenger 650 Artemis II движется вне коридоров гражданской авиации. При этом он не входит в воздушное пространство других стран, кроме Румынии.

Накануне этот же борт замечали над странами Балтии. Однако тогда он не приближался к районам границы Латвии, Литвы и Эстонии с Россией и Белоруссией.

Немногим ранее натовский самолет-заправщик заметили над восточной частью Латвии у границы с Россией. По данным полетных сервисов, Airbus A330 MRTT сделал несколько кругов недалеко от российских рубежей. Перед этим британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 также появлялся вблизи Калининградской области и Белоруссии. Он вылетел с авиабазы в Шотландии и прошел через воздушное пространство Польши и Дании.