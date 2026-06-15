Названы лучший и худший варианты яичницы на завтрак

Диетолог объяснил, какая яичница полезнее для завтрака. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Популярный завтрак из яиц может быть как полезным, так и не самым удачным выбором – все зависит от того, что добавляют в блюдо. Диетолог и эндокринолог Антон Поляков рассказал, что одни варианты яичницы значительно полезнее других и напрямую влияют на качество питания. Об этом пишет aif.ru.

«Если попытаться ответить на вопрос, какой вариант самый вредный, а какой самый полезный, то самый вредный – это яичница с колбасой или сосисками, а самый полезный – яичница с овощами», – отметил специалист.

По словам эксперта, проблема заключается не только в дополнительных ингредиентах, но и в способе приготовления. Жарка на сковороде приводит к образованию корочки, которая считается наименее полезной частью блюда и снижает его пищевую ценность.

Чтобы сделать завтрак более здоровым, Поляков порекомендовал минимизировать использование переработанных мясных продуктов. Также он посоветовал использовать меньше масла или выбирать более щадящие способы приготовления.

Ранее сайт KP.RU писал о перепелиных яйцах, их пользе и возможном вреде для организма. Из-за богатого витаминно-минерального состава продукт часто используют приверженцы правильного питания.