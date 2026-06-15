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НовостиПроисшествия15 июня 2026 12:57

По делу об убийстве ректора СПбГУСЭ вынесены два новых приговора

В деле об убийстве Викторова приговорили двоих за превышение полномочий
Сергей КУДРИН
По делу об убийстве ректора СПбГУСЭ вынесены два новых приговора

По делу об убийстве ректора СПбГУСЭ вынесены два новых приговора

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Санкт-Петербурге вынесен приговор Олегу Колесникову и Алексею Малышеву, которых признали виновными в превышении должностных полномочий. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов города.

Олег Колесников, экс-глава регионального уголовного розыска, приговорен к пяти годам лишения свободы и лишен звания полковника, с запретом занимать определенные должности на два года. Алексей Малышев, бывший оперуполномоченный, осужден на четыре года и лишен звания полковника.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, так как материалы имеют гриф "совершенно секретно".

В 2024 году задержали Колесникова и Малышева, обвиняемых в помощи Рогалевой и Смирнягину давать ложные показания по делу об убийстве ректора СПбГУСЭ Александра Викторова в 2012 году, что позволило им избежать ответственности. Викторов сообщил об ущербе университету и был убит по заказу бывшего проректора Соловьева, который скрылся, но в 2021 году заочно приговорен к 18 годам. Рогалеву задержали в ноябре 2024 года.

Ранее KP.RU сообщил, что в заказе убийства ректора Викторова в 2016 году даже пытались обвинить мертвого человека.