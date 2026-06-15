По делу об убийстве ректора СПбГУСЭ вынесены два новых приговора Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Санкт-Петербурге вынесен приговор Олегу Колесникову и Алексею Малышеву, которых признали виновными в превышении должностных полномочий. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов города.

Олег Колесников, экс-глава регионального уголовного розыска, приговорен к пяти годам лишения свободы и лишен звания полковника, с запретом занимать определенные должности на два года. Алексей Малышев, бывший оперуполномоченный, осужден на четыре года и лишен звания полковника.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, так как материалы имеют гриф "совершенно секретно".

В 2024 году задержали Колесникова и Малышева, обвиняемых в помощи Рогалевой и Смирнягину давать ложные показания по делу об убийстве ректора СПбГУСЭ Александра Викторова в 2012 году, что позволило им избежать ответственности. Викторов сообщил об ущербе университету и был убит по заказу бывшего проректора Соловьева, который скрылся, но в 2021 году заочно приговорен к 18 годам. Рогалеву задержали в ноябре 2024 года.

Ранее KP.RU сообщил, что в заказе убийства ректора Викторова в 2016 году даже пытались обвинить мертвого человека.