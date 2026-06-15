Минэнерго РФ: Власти уделяют особое внимание доставке топлива в Крым Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство энергетики России 15 июня заявило, что власти уделяют особое внимание доставке топлива в Крым. Все возникающие логистические трудности, подчеркнули в ведомстве, отрабатываются в оперативном порядке.

На особом контроле у министерства находится обеспечение горюче-смазочными материалами агропромышленного комплекса. В Минэнерго также отметили, что межведомственная координация позволяет повысить предсказуемость поставок и обеспечить стабильное проведение сезонных полевых работ во всех регионах страны.

Поставки моторного топлива для нужд агропромышленного комплекса идут в штатном режиме, а объемы производства и отгрузки светлых нефтепродуктов полностью покрывают текущие потребности сельхозтоваропроизводителей. Там также подчеркнули, что этот вопрос находится на постоянном контроле Минэнерго, Минсельхоза, ФАС и региональных органов исполнительной власти.

15 июня в Крыму и Севастополе сохранялась напряженная ситуация с топливом. В Севастополе для свободной продажи были открыты только восемь заправок «Атан», на остальных бензин отпускали по QR-кодам, при этом власти заявляли, что бензовозы приходят ежедневно, но топливо в первую очередь уходит коммунальным и экстренным службам.

В Крыму топливо в свободной продаже было на 83 АЗС, но с ограничением 20 литров на одну машину и запретом на заправку в канистры.