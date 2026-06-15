Актер Кевин Спейси отверг обвинения в близких связях с Эпштейном Фото: EAST NEWS.

Голливудский актер Кевин Спейси отверг обвинения в близких связях с финансистом Джеффри Эпштейном. По словам артиста, он видел его всего один раз в жизни.

Спейси рассказал об этом в интервью журналистке Ксении Собчак. Актер пояснил, что оказался на самолете Эпштейна в 2002 году во время гуманитарной поездки в Африку. Туда его пригласил бывший президент США Билл Клинтон.

По словам Спейси, самолет принадлежал Эпштейну, однако до этой поездки они не были знакомы. После нее, как утверждает актер, он больше не пересекался с финансистом.

«Меня с этим человеком совершенно ничто не связывает... Я видел его всего раз в жизни», — заявил Спейси.

Актер назвал ту поездку одной из самых значимых гуманитарных миссий в своей жизни. При этом он признался, что ему «горько» из-за того, что после упоминаний Эпштейна в СМИ его начали называть одним из голливудских друзей финансиста.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он Эпштейна ужасным человеком, Спейси заявил, что не был с ним близко знаком. Обсуждать эту тему подробнее актер отказался.

Ранее Минюст США удалил более 47 тысяч файлов из дела Джеффри Эпштейна. По данным CBS, снятые с публикации материалы содержали около 65,5 тысячи страниц. До этого американские власти начали публиковать часть документов по делу финансиста.