Стало известно, кому достанется многомиллионное наследство Пьера Нарцисса

Наследство Пьера Нарцисса в 130 млн поделят между членами семьи и директором. Фото ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов

Родственники умершего Пьера Нарцисса смогли договориться о разделе имущества певца на сумму 130 миллионов рублей, его поделят между близкими. Об этом заявил директор исполнителя Сергей Дворцов в беседе с «Газетой.Ru».

По словам продюсера, средства разделят между его матерью, вдовой, дочерью и внебрачным сыном Андре. Дворцов также сообщил, что недавно неожиданно узнал о собственной доле в наследстве.

«Я вам больше скажу, что-то достанется, скорее всего, мне, потому что там не так давно оказалось, что Нарцисс мне какую-то часть своих средств тоже выделил. Об этом я узнал спустя четыре года», - признался директор артиста.

Помимо имущественных вопросов, близкие Нарцисса наконец определились с поездкой на его могилу в Камеруне. Дворцов пояснил, что приехать в годовщину смерти певца у них не получится. Визит членов семьи назначен на август. Это будет их первое посещение могилы исполнителя после его смерти.

Ранее стало известно, что все наследство Людмилы Чурсиной получит лишь один человек. Имущество достанется ее племяннику Алексею Рымареву.