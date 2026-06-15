Россиянам объяснили, как не ошибиться при выборе денежного вклада

Экономист объяснил, как выбрать банковский вклад в 2026 году. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россиянам объяснили, как правильно выбрать банковский вклад. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что решение должно зависеть не только от ставки, но и от финансовой стратегии человека. Об этом пишет NEWS.ru.

«Сегодня выбор вклада требует чуть больше внимания, чем обычно. Ключевая ставка ЦБ РФ, которая сейчас составляет 14,5%, постепенно снижается. До конца года она будет находиться в диапазоне 11,5-12%», – отметил экономист.

Вклады по-прежнему считаются выгодным способом сохранить и приумножить деньги: их доходность примерно вдвое превышает уровень годовой инфляции. По словам специалиста, при выборе вклада важно учитывать срок размещения денег. Долгосрочные депозиты больше подходят для накоплений на будущее, а короткие – для целей до 6-9 месяцев. Также имеет значение условия его пополнения или досрочного снятия.

Кроме того, эксперт посоветовал сравнивать предложения разных банков, включая не только крупнейшие финансовые организации, но и средние банки, которые часто предлагают более выгодные ставки. Такой подход помогает подобрать наиболее подходящий вариант под конкретные задачи.

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