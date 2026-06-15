Прокуратура Финляндии обвиняет капитана судна Fitburg в повреждении кабелей Фото: REUTERS.

Прокуратура Финляндии предъявила обвинения капитану и еще одному члену экипажа судна Fitburg, задержанного в декабре 2025 года, сообщается в пресс-релизе ведомства.

По версии следствия, они повредили два подводных телекоммуникационных кабеля в Финском заливе и пытались повредить еще восемь. Судно под флагом Сент-Винсента и Гренадин протащило поврежденный якорь по дну на расстояние не менее 130 километров, пока его движение не остановили финские власти.

Обвинения предъявлены капитану-россиянину и боцману, гражданину Азербайджана. Подозреваемые отвергают их, заявляя, что Финляндия не обладает достаточной юрисдикцией, так как линии связи находятся за пределами ее территориальных вод.

В конце декабря 2025 года береговая охрана Финляндии задержала Fitburg за повреждение кабеля компании Elisa, соединяющего Хельсинки и Таллин. Место повреждения находилось в исключительной экономической зоне Эстонии.

В январе 2026 года задержанное судно было освобождено и выведено из страны под конвоем. Финская полиция сообщила, что завершила работу на борту, однако некоторым членам экипажа по-прежнему запрещен выезд за границу. В МИД России отмечали, что Москва не имеет отношения к повреждению кабелей.