Мусорная реформа в Приамурье: новый комплекс в Свободном для переработки 50 тысяч тонн твёрдых бытовых отходов в год и закупка 765 новых контейнеров

Фото: пресс-служба Правительства Амурской области.

Речь идёт о мусоросортировочном комплексе в городе Свободный, проектная мощность которого составит 50 тысяч тонн в год. Подрядчик обязан подготовить полный пакет проектно-сметной документации до конца текущего года — таковы условия заключённого контракта.

О ходе реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» в регионе губернатору Василию Орлову на рабочем совещании доложила и. о. министра природных ресурсов Амурской области Светлана Засядько.

Параллельно в областном центре, Благовещенске, выполняется модернизация мусороперерабатывающего завода «БлагЭко». Подрядная организация уже занялась монтажом оборудования, которое доставили на предприятие.

В настоящий момент идёт обновление линий второй очереди завода. Из областной казны на эти цели направлено 89 миллионов рублей. Благодаря новому оснащению завод сумеет перерабатывать дополнительно 100 тысяч тонн отходов ежегодно. Как следствие, совокупная доля обрабатываемых твёрдых коммунальных отходов в Приамурье достигнет более 56 процентов от общего объёма ТКО.

«За последний год в Приамурье на 6% увеличилась доля переработки отходов. Видим положительную динамику, однако впереди ещё много работы. Модернизация завода «БлагЭко» — один из важных элементов «мусорной реформы». Нам необходимо увеличить его мощность более чем в три раза — с 40 до 140 тысяч тонн в год. Прошу уделить этому вопросу максимум внимания. Задержек при реализации проекта быть не должно», - заявил Василий Орлов.

Параллельно с этим в рамках мусорной реформы в населённых пунктах области обновляют контейнерные площадки. Власти региона утвердили для них единый стиль, чтобы такие объекты выглядели аккуратно и легко узнавались — независимо от того, находится ли площадка в крупном городе или в небольшом посёлке.

По сведениям областного министерства природных ресурсов, за первые четыре месяца 2026 года в регионе обустроили 35 контейнерных площадок и выставили 442 новых контейнера. В мае закупили ещё 60 контейнеров. Таким образом, годовой план по приобретению этой тары выполнен более чем на 65 процентов. Всего же в 2026 году намечено купить 765 контейнеров.

Не остаётся без внимания и парк спецтехники. В текущем году регион уже приобрёл семь мусоровозов. До конца года планируется закупить ещё 11 единиц техники, причём три из них — за счёт средств областного бюджета.