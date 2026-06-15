Самолет Ту-22М3 разбился в Иркутской области, экипаж катапультировался. Фото: Коц Александр, Стешин Дмитрий

В Иркутской области при заходе на посадку в ходе планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию бомбардировщик Ту-22М3, сообщили 15 июня в Министерстве обороны Российской Федерации.

Экипаж самолета катапультировался, разрушений на земле не произошло. В военном ведомстве РФ уточнили, что бомбардировщик Ту-22М3 выполнял полет без боекомплекта.

"Угрозы жизни и здоровью летчиков нет", - рассказали в Минобороны РФ. Известно, что экипаж обнаружили местные жители в Боханском районе, неподалеку от села Каменка.

На месте работает комиссия главного командования Воздушно-космических сил. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее KP.RU писал, что 13 июня в Волгоградской области легкомоторный самолет СП38-К, выполнявший обработку полей от вредителей, совершил жесткую посадку в районе хутора Алешкин Чернышковского района. Воздушное судно получило серьезные повреждения, а пилот - тяжелые травмы.