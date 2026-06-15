Немецкую туристку-миллионершу нашли мертвой в сафари-лодже в Южной Африке

Каролина фон Ранцау погибла от огнестрельного ранения в частном охотничьем заповеднике Leeuwfontein в провинции Лимпопо Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В Южной Африке туристку-миллионершу нашли мертвой в сафари-лодже ее семьи. 26-летняя Каролина фон Ранцау погибла от огнестрельного ранения. Об этом пишет Herald.

Тело наследницы немецкой судоходной династии обнаружили в частном охотничьем заповеднике Leeuwfontein в провинции Лимпопо. За день до этого на той же территории нашли мертвым 44-летнего финансового управляющего семьи Арно Коэна.

Сначала семейная судоходная компания сообщила, что фон Ранцау погибла в автомобильной аварии. Однако полиция позже подтвердила, что обе смерти связаны с огнестрельным оружием.

По данным издания, Коэн получил смертельное ранение из 9-миллиметрового пистолета. На следующий день свидетели услышали два выстрела из комнаты фон Ранцау. Позже следователи установили, что женщина также погибла от огнестрельного ранения.

Каролина фон Ранцау, предположительно, была застрелена из охотничьего ружья калибра 357. Один из свидетелей, на которого ссылается Bild, утверждает, что оружие взяли из шкафа ее отца Эберхарта фон Ранцау.

Полиция два дня работала на территории семейного поместья, собирала улики и опрашивала свидетелей. Точные обстоятельства обеих смертей пока не раскрываются. Подозреваемых официально не называли.

По данным Herald, фон Ранцау жила в Южной Африке, занималась животными в сафари-лодже и недавно купила еще две недвижимости в районе у границы с Мозамбиком. Коэн, как сообщается, вел финансовые дела семьи и занимался бронированиями для гостей поместья.

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