Lidovky: заявление Каллас об Украине показывает отсутствие стратегии у ЕС Фото: REUTERS.

Заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас по Украине указывает на то, что у европейского объединения полностью отсутствует долгосрочная стратегия. Об этом пишет чешское издание Lidovky.

В публикации отмечается, что Европе необходимо стремиться к дипломатическому урегулированию конфликта и пытаться занять в этом процессе весомую роль, чего хочет и сама Украина. Однако для этого ЕС придется пойти на диалог с Москвой.

«Европа должна стремиться к дипломатическому решению конфликта и к тому, чтобы играть в этом процессе немаловажную роль. Того же, кстати, хочет и Украина. Но без переговоров с Москвой тут не обойтись, а с ней сейчас говорят только американцы», — говорится в материале.

Авторы публикации отмечают, что вместо реальных дипломатических шагов Брюссель ограничивается лишь жесткой риторикой Каллас. Глава евродипломатии открыто заявляет об отказе ЕС выступать в качестве «нейтрального посредника», объясняя это тем, что союз защищает собственные интересы безопасности и безоговорочно поддерживает Киев.

Недавно Каллас сделала громкое заявление о переговорах между Москвой и Киевом. По ее мнению, Украина еще не готова к переговорам с Россией.

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