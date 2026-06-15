Евросоюз поднимет на саммите G7 вопрос о выделении Украине еще до €45 млрд Фото: REUTERS.

Евросоюз поднимет на саммите G7 в Эвиане вопрос о выделении Киеву еще до 45 млрд евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

По ее словам, Брюссель уже подготовил для Украины кредит на 90 млрд евро. Причем эта сумма должна покрыть две трети потребностей Киева на 2026 и 2027 годы. Однако теперь ЕС задумывается о дополнительных деньгах.

«В отношении еще одной трети мы надеемся на партнеров Украины. Мы будем обсуждать этот вопрос здесь на саммите», — сказала фон дер Ляйен.

Она также подтвердила, что первый транш от ЕС в размере 9 млрд евро должен поступить Киеву до конца месяца. Одновременно Брюссель уже начинает обсуждать, как Украина будет проживать следующую зиму.

Немногим ранее Минфин Украины показал график получения кредита ЕС на 90 млрд евро. Первые поступления ожидались в мае-июне, а в 2026 и 2027 годах Киев должен получать по 45 млрд евро ежегодно. При этом 16,7 млрд евро планировали направить на социальную бюджетную поддержку, а еще 28,3 млрд евро — на ВСУ.

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