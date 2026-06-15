«Новая Хургада» отменяется: климатолог рассказал реальное будущее климата Владивостока

Эксперт рассказал, что на самом деле будет с климатом Владивостока. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Климат Владивостока может измениться к середине века. Директор Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, академик РАН Владимир Семенов рассказал, что потепление в регионе действительно будет, но сравнение с африканскими курортами некорректно. Об этом пишет «Ридус».

«Климат теплеет, в частности, в Приморском крае. Повышение температуры верхнего слоя океана и интенсификации аномальных погодных явлений, таких как тропические штормы, тайфуны – станут реальностью через двадцать-тридцать лет. Однако сравнение Владивостока с Хургадой некорректно, это явная гипербола», – отметил ученый.

По словам специалиста, в ближайшие десятилетия в Приморье действительно станет теплее, а климат постепенно приблизится к условиям черноморского побережья России. При этом усилятся и погодные аномалии такие как тайфуны и тропические штормы, связанные с потеплением океана.

Однако эксперт подчеркнул, что превращение Владивостока в полноценный «курорт» маловероятно. Помимо климата, для этого необходима развитая инфраструктура и транспортная доступность.

Ранее ученые предупредили, что глобальное потепление может способствовать росту устойчивости опасных бактерий к антибиотикам, включая сальмонеллу.

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