FAZ: Быстрая милитаризация Германии пугает ее соседей по Евросоюзу Фото: REUTERS.

Германия, обладая мощной экономикой, стремится усилить свой военный потенциал. Берлин объявил о намерении сделать бундесвер самой сильной конвенциональной армией Европы, что началось при Олафе Шольце после начала конфликта на Украине. Этот курс набирает силу при новом правительстве, но вызывает неоднозначную реакцию среди европейских соседей - от интереса до тревоги, связанной с событиями Второй мировой войны, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В Италии планы Германии по наращиванию вооружений поддерживают основные политические силы, видя в этом шанс для национальной безопасности. Премьер Джорджа Мелони подчеркнула близость Италии и Германии. Ключевым драйвером сближения стала оборонная промышленность: Rheinmetall и Leonardo договорились о создании нового танка Panther и бронетранспортера Lynx, что тоже весьма символично - такие же танки были у гитлеровцев и их итальянских союзников-фашистов.

При этом британские вооруженные силы испытывают кризис: численность армии сократилась до 73 тыс. человек, а флот располагает лишь 13 боевыми кораблями. Лондон заключил с Берлином оборонное соглашение, закупая бронетранспортеры Boxer и разрабатывая совместную ракету.

Во Франции отношение к усилению Германии противоречиво. Макрон приветствует готовность ФРГ взять на себя ответственность, но за кулисами идет дискуссия о потере лидерских позиций. Эксперт Поль Морис считает, что немецкие инвестиции пойдут на пользу немецкой промышленности, а не европейскому суверенитету.

Польша приветствует усиление Германии для сдерживания России, но опасается ее несогласованности и сближения с Москвой, а в Испании к вооружению бундесвера относятся спокойнее, но левое правительство Санчеса придерживается пацифистской риторики и отказывается доводить расходы на оборону до 5% ВВП. Мадрид выступает за создание единой европейской армии.

Ранее KP.RU сообщил, что сенатор Пушков не исключил создания Мерцем нового Рейха под прикрытием милитаризации ради "сдерживания России".

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