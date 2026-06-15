Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео под монолог из фильма "Брат-2". Соответствующий ролик политик выложил в соцсетях.
На ролике голос персонажа Данилы Багрова рассуждает, в чем сила. По его словам, у кого правда, тот и сильней. Под эту фразу Пашинян по традиции показал поклонникам жест сердечко.
Ранее сайт KP.RU писал, что центральная избирательная комиссия Армении отдала победу в парламентских выборах партии премьер-министра страны. Правящая партия «Гражданский договор» получила 49,82% голосов.
При этом члены ЦИК России, следившие за выборами в Армении, зафиксировали множество нарушений в ходе проведения голосования.