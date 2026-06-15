Патрушев заявил, что в 90-е годы Россия стояла на грани распада. Фото: Елена Афонина/ТАСС

Россия в 1990-е годы действительно стояла на грани распада. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

Он назвал то время исключительно сложным. Запад, считает Патрушев, рассчитывал расшатать страну после распада Советского Союза и использовал для этого угрозу международного терроризма.

«Запад вовсю готовился пировать на костях нашей страны. Считал, что надо только еще немного расшатать, и вслед за распадом Советского Союза рухнет и Россия», — заявил Патрушев.

Западные спецслужбы, как утверждает помощник президента, тогда вмешивались в разные сферы российской жизни. Они финансировали общественные организации, СМИ, а также всевозможных подстрекателей и предателей. Главная цель врагов РФ в тот момент - разделить страну и ударить по русскому миру.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Запад хотел разделить и ликвидировать Россию после распада СССР. По его словам, Москва долго предпочитала не говорить об этом из партнерских соображений. Однако дальнейшие попытки переделать мировой порядок под интересы Запада вынудили Россию реагировать.