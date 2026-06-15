Аналитик назвал главную ловушку инвестиций в золото

Аналитик назвал сроки, когда золото начинает приносить доход. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россиянам рассказали, насколько выгодно сейчас вкладываться в золото и какие риски есть у этого инструмента. Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, что золото остается скорее долгосрочным способом сохранения средств, чем быстрым вариантом заработка. Об этом пишет mk.ru.

«Если кто-то хочет получить серьезный доход от золота, он должен набраться терпения не на год и даже не на два, а минимум на три года. И ждать нового скачка цен, чтобы на пике продать свой актив – возможно, ждать придется года три, а то и дольше», – отметил эксперт.

По его словам, интерес россиян к золоту действительно вырос, однако после рекордных цен рынок начал остывать, и стоимость драгметалла снизилась примерно на 30%. Это связано с тем, что ажиотажный спрос со стороны стран и центробанков постепенно уменьшился.

При этом аналитик подчеркнул, что золото все равно сохраняет потенциал роста в долгосрочной перспективе, так как используется в промышленности и ювелирной сфере и не имеет полноценного альтернативного эквивалента. Однако для быстрых заработков оно не подходит.

Прежде Роскачество объясняло, что досрочное погашение ипотеки не всегда выгодно. Если кредит почти закрыт, смысла ускорять выплаты уже практически нет, пишет Lenta.ru.

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