Патрушев: Запад прорабатывает сценарии превентивных ударов по морским базам РФ Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Страны Запада не просто ведут подготовку к блокаде Балтики и Черного моря, но и работают над другими сценариями, включая превентивные удары по российским морским базам. Об этом сообщил помощник президента Российской Федерации, председатель Морской коллегии Николай Патрушев «Российской газете».

По словам политика, в данных условиях важно обеспечить своевременное рассредоточение и боевую готовность российского флота, способность противостоять беспилотникам, кибератакам и диверсиям противника.

Патрушев также отметил, что в российские порты регулярно заходят торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами, то есть фактически превращенные в плавучие бомбы. Мины российская сторона обнаруживает и обезвреживает.

«Кстати, есть подозрения, что мины ставятся в европейских портах», — указал помощник президента. Он подчеркнул, что Россия вынуждена учитывать эти угрозы при планировании оборонительных мероприятий на морских направлениях.

Ранее Николай Патрушев заявил о начале гонки военно-морских вооружений в мире. По его словам, переформатирование мировой архитектуры будет сопровождаться ростом значимости морской силы, а глобальные противоречия все чаще переходят в военное измерение.

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