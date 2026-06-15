Россиянин погиб при стрельбе в Белой Подляске в Польше. Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look press

В Польше 44-летний россиянин погиб во время уличной стрельбы. Об этом РИА Новости сообщил представитель Люблинского воеводства.

Инцидент произошел в городе Белая Подляска на востоке страны. Там, как сообщала радиостанция RMF FM, на одной из улиц был смертельно ранен прохожий.

«По предварительной информации, погибшим в результате стрельбы является россиянин 44 лет», — сказал собеседник агентства.

Сейчас польские силовики ищут стрелявшего. Задержать его пока не удалось. Причины стрельбы официально не называются. Представитель полиции отметил, что пока не может предоставить такую информацию.

Немногим ранее в Польше произошла стрельба по 60-летнему белорусскому водителю. По данным Следственного комитета Белоруссии, автомобиль мужчины получил десятки пулевых повреждений, а сам водитель был ранен. После этого Минск начал проверку обстоятельств инцидента.