Названа предварительная причина крушения Ту-22М3: что случилось Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Причиной крушения военного самолета Ту-22М3 в Боханском районе мог стать отказ двигателей. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Самолет упал недалеко от села Каменка при заходе на посадку. Экипаж успел катапультироваться. Летчиков нашли местные жители, все они живы.

После падения на месте начался пожар. Кобзев сообщил, что его локализовали на площади 400 квадратных метров. Там работают пожарные подразделения и оперативные службы.

Жертв и разрушений на земле нет. По данным Минобороны РФ, самолет выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта.

Четырех членов экипажа доставили в больницу. По предварительным данным медиков, состояние троих оценивается как легкое, еще одного — как средней степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает.

«Предварительно, причина крушения - отказ двигателей», — сообщил Кобзев.

Немногим ранее факт крушения подтвердили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. При этом какие-либо подробности об инциденте там раскрывать не стали.