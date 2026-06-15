Суд приговорил мужчину из Новороссийска к 18 годам заключения за госизмену Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новороссийске 33-летнего мужчину приговорили к 18 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Краснодарский краевой суд установил, что подсудимый имел доступ к информации, полученной во время прохождения военной службы в Новороссийске. В мае 2023 года он присоединился к открытому чату в одном из мессенджеров, чтобы содействовать представителям ВСУ.

«Подсудимый, имея доступ к информации, полученной им во время прохождения военной службы в г. Новороссийске, разместил в чате фотографии и сведения, представляющие ценность для спецслужб Украины в деятельности, направленной против безопасности РФ», — говорится в сообщении.

Суд назначил мужчине 18 лет колонии строгого режима. Также ему ограничили свободу на 1 год 6 месяцев и запретили пользоваться интернетом на 2 года 6 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.

Немногим ранее жителя Краснодара приговорили к 14 годам колонии за госизмену. В суде установили, что мужчина согласился оказывать содействие представителям ВСУ в деятельности против безопасности России. После освобождения ему также назначили ограничение свободы на 1 год 6 месяцев.