Астроном Киселев рассказал о значении открытия космического ветра черной дыры

Астроном объяснил, зачем Вселенной «ветер» от черной дыры. Фото: The universe 001/Shutterstock/Fotodom

Открытие, связанное с «космическим ветром» сверхмассивной черной дыры Стрелец A*, помогает лучше понять, как ведут себя такие объекты и как они влияют на развитие всей Галактики, рассказал астроном и популяризатор науки Александр Киселев, комментируя результаты исследования ученых из США. Об этом пишет aif.ru.

«Во-первых, это явление подтверждает, что даже «спокойные» сверхмассивные черные дыры не являются пассивными объектами. Они активно взаимодействуют с окружающей средой, оказывая существенное влияние на ее динамику. Во-вторых, космический ветер от Стрельца А* играет важную роль в формировании и эволюции самой галактики», – пояснил эксперт.

По словам специалиста, подобные процессы важны для понимания того, как формируются и стареют галактики. Космический ветер может уносить холодный газ из центра, из-за чего замедляется появление новых звезд, а структура галактики постепенно меняется.

Кроме того, исследование помогает изучать не только Млечный Путь, но и другие галактики во Вселенной, где происходят похожие процессы. В составе такого ветра присутствуют горячая плазма и различные элементы, включая водород, гелий, а также более тяжелые вещества.

Ранее KP.RU писал о необычной космологической теории, согласно которой наша Вселенная может находиться внутри черной дыры. Современная наука не исключает подобный сценарий.