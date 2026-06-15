Уточнен список противопоказаний для службы по контракту: кто теперь может пойти служить в ВС РФ

Минобороны РФ обновило список противопоказаний для службы по контракту Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство обороны издало приказ, который расширяет список медицинских противопоказаний для службы по контракту. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно обновленному списку, в перечень внесены различные психические заболевания. Среди них: шизофрения, органическое кататоническое состояние, бредовое (шизофреноподобное) расстройство, аффективные расстройства настроения, тревожные расстройства, диссоциативные нарушения, легкие когнитивные отклонения, острые полиморфные психозы.

Также запрещены поведенческие расстройства, фобии, обсессивно-компульсивное и посттравматическое стрессовое расстройства, а также расстройства, связанные с умственной отсталостью и психологическим развитием, эмоциональные и поведенческие проблемы, возникающие в детском и подростковом возрасте, и нарушения, вызванные употреблением психоактивных веществ.

Все дело в том, что Министерство обороны стремится исключить вероятность попадания в ряды российской армии людей с вышеописанными отклонениями/заболеваниями, ввиду особо ответственного характера службы и выполняемых задач.

Ранее KP.RU опубликовал полный перечень требований и необходимых документов для граждан, желающих пойти на службу в ВС РФ по контракту.