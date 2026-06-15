«Отстреливалась холостыми»: Бабушка-отшельница Агафья Лыкова уже месяц отбивается от голодного медведя

Отшельницу Агафью Лыкову уже месяц караулит голодный медведь в Хакасии Фото: Данил БАРАШКОВ. Перейти в Фотобанк КП

81-летняя отшельница Агафья Лыкова уже месяц борется с голодным медведем на заимке в Хакасии. Зимой и весной она оставалась одна, её помощница уехала, а инспекторы заповедника не могли прийти на помощь. Весна была холодной и дождливой, что осложнило посадку огорода, пишет «КП-Красноярск».

«С медведем вот горе! Целый месяц тут борьба с им шла. Отстреливалась холостыми», - рассказала отшельница.

Медведь появился весной и стал преследовать Агафью, пугая её и мешая хозяйству. Отшельницу снабжают петардами, но они не помогают, а медведь становится всё смелее. У Агафьи есть двустволка, но она боится стрелять из-за того, что находится на территории заповедника.

В конце мая приехал дьякон Георгий Данилов из Орска и помощник Михаил. Они надеются вместе отпугнуть медведя. Этим летом планируется ремонт кордона заповедника, но строители не приехали из-за закончившегося бензина.

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