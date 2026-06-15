Швеция и Финляндия призвали ЕС ужесточить правила выдачи виз гражданам России Фото: REUTERS.

15 июня финский министр иностранных дел Элина Валтонен заявила, что Финляндия и Швеция предложили еще сильнее ужесточить правила выдачи шенгенских виз россиянам. Обоснование - пляжи Европы. Валтонен буквально обиделась на то, что россияне по-прежнему отдыхают на европейских пляжах, и теперь пытается лишить денег еще и морские курорты.

«Приближается летний сезон - тысячи российских туристов направляются на европейские пляжи. <....> Мы не можем позволить российским туристам наслаждаться свободами и развлечениями европейской жизни», - заявила она в соцсети X.

Валтонен сообщила, что предложения по ужесточению визового режима для туристов направлены в Еврокомиссию и касаются предстоящего отпускного периода. Обсуждение проходит на уровне профильных ведомств ЕС, но конкретные механизмы пока не разглашаются.

Ранее KP.RU сообщил, что Финляндия своими руками обрушила собственную экономику, закрыв границу с Россией, за счет чего буквально жили все ее приграничные регионы.