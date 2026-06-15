Путин продлил разрешение другим странам платить за газ через все банки России Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин разрешил зарубежным странам платить за российский газ в рублях через все банки страны до 1 октября 2026 года. Вне особого разрешения другие государства могут платить за газ только через один банк - Газпромбанк. Пока разрешение действует - платить можно и через другие банки России.

Эти изменения произошли из-за санкций США против Газпромбанка, которые ввели в ноябре 2024 года. Раньше иностранные компании могли менять валюту на рубли в других российских банках, а затем переводить эти деньги на счет поставщика газа в Газпромбанке.

В декабре 2024 года зарубежным компаниям разрешили платить за газ, переводя деньги напрямую на рублевый счет поставщика. Газпромбанку разрешили открывать не только специальные счета для иностранных компаний, но и обычные рублевые и валютные счета для российских поставщиков газа. Расчеты через специальные счета "К" будут прекращены до снятия санкций с Газпромбанка и могут быть возобновлены по решению президента.

Ранее KP.RU сообщил, что экспорт российского СПГ в Европу достиг рекорда с начала спецоперации, увеличившись на 16% в первом квартале 2026 года. Основные импортеры - Франция, Испания и Бельгия, обеспечили общий объем 6,9 млрд кубометров. В апреле импорт вырос на 17% по сравнению с предыдущим годом.