Снова на донышке: у Дианы Шурыгиной прошли обыски

Диану Шурыгину подозревают в распространении порнографии. Фото: Личная страничка в соцсети + Кадр из видео Первого Канала

Диана Шурыгина, некогда «несчастная девочка», которую «изнасиловали» на пьяной вечеринке, в очередной раз оказалась в центре скандала. Но теперь уже все серьезно, и скамья подсудимых светит не попавшемуся на доступность мальчику, а самой Шурыгиной. Как утверждает Mash, у пытавшейся быть блогером девушки прошли обыски, еще и по ироничной статье.

Согласно публикации, на днях в квартире у Шурыгиной, якобы, прошел обыск, так как правоохранители подозревают ее в... распространении порнографии. Правда, речь почему-то идет о разошедшихся по телеграм-каналам в 2025 году роликах с ее участием, хотя она ни разу не скрывала, что живет теперь за счет продажи подобного «контента» озабоченным поклонникам.

Также в посте утверждается, будто бы Шурыгина уже задержана, о чем, якобы, сообщили криптоинвестору Святославу Гусеву подруга скандалистки и ее бывший тренер. Но это, само собой, ничем не подтверждается. Зато указано, что в прошлом году Шурыгина пыталась обчистить сейф Гусева, вынеся из него вещей на 2 млн рублей.

Ранее KP.RU сообщил, что несостоявшийся жених Шурыгиной Гусев рассказывал, из-за чего разорвал помолвку со скандально известной «жертвой насилия».