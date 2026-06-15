Экономист Николаев: на заседании ЦБ 19 июня ключевая ставка резко снизится Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Экономист, эксперт Института экономики роста имени П.А. Столыпина Олег Николаев предположил, как изменится ключевая ставка на ближайшем заседании Центробанка, которое пройдет 19 июня.

По его мнению, регулятор может пойти на решительное снижение ключевой ставки, шаг будет больше, чем обычно – не 0,5 п.п, пишет Газета.ru.

По его мнению, атмосфера перед заседанием была «подогрета» недавними событиями вокруг главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Это усилило в обществе ожидания смягчения денежно-кредитной политики. Несмотря на то, что официальная статистика по потребительской активности остается сильной (розничные продажи выросли на 4%, общественное питание — на 23,5%), эксперт считает, что есть все основания для снижения.

- Я совсем не удивлюсь, если ставку 19-го опустят сильнее, чем на традиционные полпроцента. Для этого есть все поводы, - отметил экономист.

В текущий момент ключевая ставка составляет 14,5% годовых, а вот рост заработных плат составил 9%.

Официальные данные показывают рост заработных плат россиян более чем на 9%. Решение совета директоров Банка России будет объявлено по итогам заседания в пятницу.

В беседе с телеканалом 360.ru опрошенные эксперты предположили, что на заседании ставка будет снижена, скорее всего, она упадет с нынешних 14,5%. Наиболее вероятным сценарием экономисты называют снижение на 0,5 процентного пункта — до 14%.

Тем временем, аналитики высказывают обеспокоенность касательно роста просроченной задолженности физлиц по необеспеченным кредитам. К началу 2026 года показатель достиг внушительных 1,65 трлн рублей, увеличившись на треть по сравнению с показателем годом ранее. Доля проблемных потребительских ссуд подскочила до 4,6%, что стало максимумом за последние пять лет и более чем вчетверо превышает аналогичный показатель по ипотеке, сообщает aif.ru.