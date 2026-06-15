Депутат Чепа назвал обнадеживающим знаком визит Уиткоффа в Москву Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Госдуме рассказали, чего ждут от визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву. По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепа, это положительный знак. Есть надежда, что встреча приблизит долгожданный мир

- Любая встреча, направленная на решение этого вопроса, уже положительная. Будем надеяться, что и эта встреча будет иметь скорейшее продолжение, — подчеркнул он в беседе с Газета.ru.

Парламентарий отметил, что Россия надеется на то, что подписание мирного договора с Украиной произойдет как можно скорее. Однако Европа и Владимир Зеленский всячески стремятся оказать влияние на Дональда Трампа, чтобы американский лидер разорвал все договоренности, которые были достигнуты между ним и Владимиром Путиным в Анкоридже.

Ранее, эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева в разговоре с aif.ru предположила, что могло быть в записке от спецпосланника президента США Стивена Уиткофа главе аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс, где упоминался глава РФ Владимир Путин.

Предполагается, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву в ближайшее время, в настоящий момент идет подготовка и согласование данного визита. Эксперты уверены, что на встрече будет обсуждаться украинский и иранский вопросы, пишет aif.ru.

Основные договоренности по встрече были достигнуты в рамках телефонных переговоров между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, пишет Царьград.